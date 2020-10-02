У Житомирі з колонії втік 20-річний в'язень

Марина Ліснічук Розслідування 10:19, 2.10.2020 Оновлено: 10:35, 2.10.2020

У Житомирі з-під варти у виправній колонії №4 втік 20-річний хлопець, який відбував покарання за крадіжку.

Втеча трапилася вранці 2 жовтня. Про це OBOZREVATEL стало відомо з власних джерел.

За їхніми словами, засуджений покинув виправну установу через паркан – прямо під вишкою у вартового.

У колонії хлопець перебуває із серпня 2019-го, водночас відсидіти йому залишалося ще два роки.

"Дивно, що він із таким коротким терміном пішов на втечу. Причиною могли стати або утиски, або борги", – підкреслило джерело.

Зазначимо, що Житомирська виправна колонія №4 – це установа середнього рівня безпеки з плановим наповненням 1850 осіб. У ній відбувають покарання чоловіки, вперше засуджені до позбавлення волі за вчинення, серед іншого, тяжких та особливо тяжких злочинів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 вересня у селі Мартусівка Київської області трапилася пожежа на території Бориспільської виправної колонії №119.

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