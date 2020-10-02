У Житомирі з колонії втік 20-річний в'язень
У Житомирі з-під варти у виправній колонії №4 втік 20-річний хлопець, який відбував покарання за крадіжку.
Втеча трапилася вранці 2 жовтня. Про це OBOZREVATEL стало відомо з власних джерел.
За їхніми словами, засуджений покинув виправну установу через паркан – прямо під вишкою у вартового.
У колонії хлопець перебуває із серпня 2019-го, водночас відсидіти йому залишалося ще два роки.
"Дивно, що він із таким коротким терміном пішов на втечу. Причиною могли стати або утиски, або борги", – підкреслило джерело.
Зазначимо, що Житомирська виправна колонія №4 – це установа середнього рівня безпеки з плановим наповненням 1850 осіб. У ній відбувають покарання чоловіки, вперше засуджені до позбавлення волі за вчинення, серед іншого, тяжких та особливо тяжких злочинів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 вересня у селі Мартусівка Київської області трапилася пожежа на території Бориспільської виправної колонії №119.