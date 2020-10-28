У Запорізькій області у дворі будинку знайшли повішеною 29-річну жінку

У Бердянську Запорізької області 27 жовтня приблизно о 20:00 у дворі житлового будинку знайшли повішеною 29-річну жінку.

Як повідомили OBOZREVATEL у відділі комунікації поліції області, попередньо встановлено, що вона покінчила життя самогубством.

"Передсмертної записки на місці події виявлено не було. Раніше суїцидальних намірів не висловлювала", – повідомили в пресслужбі.

Причини трагедії встановлюються, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (вбивство, з позначкою "самогубство") Кримінального кодексу України.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Деснянському районі Києва 27 жовтня у під'їзді житлового будинку намагався застрелитися чоловік.