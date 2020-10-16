У Запорізькій області дівчина спалила себе через сварку

У селі Спаське Мелітопольського району Запорізької області 21-річна дівчина зачинилася в домашній прибудові і підпалила приміщення.

Як розповіло OBOZREVATEL інформоване джерело, НП трапилася 15 жовтня приблизно о 21:00, обгоріле тіло знайшли рятувальники під час ліквідації пожежі.

"Попередньо було встановлено, що у загиблої виник конфлікт із родичем, після якого вона пішла в літню кухню і покінчила життя самогубством шляхом підпалу приміщення", – зазначив він.

Тіло відправлено на експертизу, поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Вбивство, з додатковою кваліфікацією – "самогубство") Кримінального кодексу України.

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