У Запоріжжі чоловік напав на продавчиню і вдарив по голові сумкою з молотком

У Запоріжжі 4 жовтня зловмисник бризнув продавщиці в обличчя газовим балончиком, а потім вдарив по голові сумкою, в якій був молоток.

Як розповіло OBOZREVATEL інформоване джерело, чоловік хотів вкрасти мобільний телефон.

"Розбій стався ввечері, в одному з магазинів з продажу мобільних телефонів у Шевченківському районі міста. 46-річного місцевого жителя затримали за лічені години – раніше у нього проблем з законом не було. Постраждалу 24-річну дівчину з черепно-мозковою травмою госпіталізували. Її життю нічого не загрожує", – уточнив співрозмовник.

За фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Раніше повідомляв OBOZREVATEL , що в Києві невідомі скоїли розбійний напад на пункт з обміну валют, після чого зникли з місця події.