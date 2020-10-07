У Запоріжжі з річки виловили тіло жінки, яку шукали чотири дні

У Запоріжжі в річці Дніпро 7 жовтня знайшли тіло місцевої жительки, яка пропала безвісти ще 3 жовтня.

Як розповіло OBOZREVATEL інформоване джерело, повідомлення про зникнення жительки області надійшло від її родича.

"З початку у Дніпровському районі Запоріжжя на вулиці Гребельної знайшли речі, які могли належати 35-річній жінці, що зникла. Сьогодні у річці виявили її тіло", – розповіло джерело.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження, тіло загиблої відправлено на експертизу для встановлення причин смерті.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Сокирянському районі Чернівецької області 6 жовтня знайшли оголене тіло місцевої жительки.