У Запоріжжі обстріляли авто кандидата в депутати. Фото

У Запоріжжі невідомий вистрілив по автомобілю кандидата в депутати міської ради і втік.

Подія трапилася ввечері 15 жовтня, повідомили в пресслужбі Національної поліції Запорізької області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Постраждалих немає, в автомобілі Volkswagen Caddy пошкоджено праве пасажирське вікно. Відомо, що власник авто 1965 року народження, ім'я і прізвище кандидата в депутати не розголошується.

"Для з'ясування обставин на місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції на чолі з керівництвом. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. В даний час триває огляд місця події", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Чернігівській області керівник осередку "Опозиційною платформи – за життя" вистрілив у місцевого жителя після того, як той пошкодив агітаційний намет.