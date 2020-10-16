У Запоріжжі маршрутка зіткнулася з легковиком: є постраждали

У Запоріжжі зіткнулися маршрутне таксі "Mercedes Sprinter" та автомобіль "Skoda", постраждали троє людей.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Запорізької області, водій легковика 1960 року народження, здійснюючи виїзд на вулицю Героїв 55-ої бригади в Шевченківському районі, не надав дорогу та допустив зіткнення з маршруткою під керуванням чоловіка 1980 року народження, внаслідок чого мікроавтобус перекинувся.

Постраждалих з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні. Зі слів медиків, їхньому життю нічого не загрожує.

Відкрите кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.

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Як повідомив OBOZREVATEL, відома українська акторка, зірка серіалу "Кріпосна" Фатіма Горбенко потрапила в серйозну ДТП в Одеській області. Вона отримала множинні переломи кісток лицьового черепа. Разом із нею в машині були її батьки, вони не постраждали.