У ВР закликали відсторонити начальника Харківського університету повітряних сил через катастрофу Ан-26

Борис Бондар Розслідування 16:34, 1.10.2020 Оновлено: 16:36, 1.10.2020

Комітет ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки порекомендував відсторонити від виконання службових обов'язків начальника Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Про це повідомили на сайті Верховної Ради 30 вересня. Члени Комітету заслухали інформацію представників Державного бюро розслідувань, Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України щодо авіакатастрофи літака Ан-26Ш під Чугуєвом.

За результатами обговорення Комітет вирішив рекомендувати усунути від виконання службових обов'язків начальника національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Олександра Туринського на час розслідування авіакатастрофи літака Ан-26.

Таке рішення мотивоване бажанням провести всебічне, об'єктивне і неупереджене розслідування справи.

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