У ВР закликали відсторонити начальника Харківського університету повітряних сил через катастрофу Ан-26

Комітет ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки порекомендував відсторонити від виконання службових обов'язків начальника Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Про це повідомили на сайті Верховної Ради 30 вересня. Члени Комітету заслухали інформацію представників Державного бюро розслідувань, Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України щодо авіакатастрофи літака Ан-26Ш під Чугуєвом.

За результатами обговорення Комітет вирішив рекомендувати усунути від виконання службових обов'язків начальника національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Олександра Туринського на час розслідування авіакатастрофи літака Ан-26.

Таке рішення мотивоване бажанням провести всебічне, об'єктивне і неупереджене розслідування справи.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

28 вересня голова урядової слідчої комісії, віцепрем'єр України Олег Уруський повідомив, що бортові самописці літака Ан-26 уже виявлено, їхній стан задовільний. Розшифровування займе 3-5 днів.