У Вінниці чоловіка викрали та катували за неіснуючий борг

У Вінниці поліцейські затримали двох зловмисників, які утримували в підвалі чоловіка та катували, вимагаючи повернути неіснуючий борг.

Про це повідомила пресслужба Вінницької поліції у Facebook. Злочинці побили 25-річного вінничанина, натягли йому на голову мішок і, погрожуючи пістолетом, завезли на територію приватного домогосподарства; по допомогу до поліції звернулася дружина потерпілого.

За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Івана Іщенка, були підключені всі оперативні можливості, які дозволили вийти на підозрюваних. Затримали зловмисників під час їхнього пересування автомобілем у середмісті Вінниці бійці спецпідрозділу КОРД.

"Під час огляду автомобіля поліцейськими вилучено мішок, мотузку, металеву трубу та інші знаряддя вчинення злочину. За місцем проживання зловмисників вилучено пістолет для відстрілу гумових куль та інші речові докази", – говориться в повідомленні.

Попередньо встановлено, що зловмисники звинуватили потерпілого, який працював у них, у крадіжці 12 тис. гривень. Той свою вину заперечував. Проте зловмисники йому не повірили й почали вимагати повернути гроші.

За свідченнями потерпілого, його побили, а потім привезли додому, де забрали його паспорт, мобільний телефон та телевізор.

36-річний викрадач затриманий у процесуальному порядку та поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Готуються матеріали для оголошення йому про підозру в незаконному позбавленні волі та викраденні людини.

Оцінка дій його 30-річної дружини буде надана у процесі слідства.

За фактом викрадення відкрито кримінальне провадження за ст. 146 ч. 2 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Такий злочин карається ув’язненням терміном до 5 років.

Під час обшуку в злочинців знайшли зброю Facebook Поліція Вінницької області

Зловмисників затримала поліція Facebook Поліція Вінницької області

Потерпілого тримали у підвалі Facebook Поліція Вінницької області

Зловмисників затримала поліція Facebook Поліція Вінницької області

Про затримання зловмисників повідомила пресслужба Вінницької поліції Facebook Поліція Вінницької області

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що у Бучі Київської області 16 вересня двоє зловмисників силоміць посадили чоловіка в автомобіль Mercedes і відвезли в невідомому напрямку. Потерпілого звільнили правоохоронці.