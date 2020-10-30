У центрі Києва позашляховик на швидкості влетів у зупинку і вбив двох людей. Фото і відео

У центрі Києва, на Майдані Незалежності, 30 жовтня сталася серйозна ДТП.

За повідомленням поліції Києва, водій не впорався з керуванням і в'їхав у зупинку громадського транспорту (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця). Загинули двоє людей, ще кілька постраждали.

За попередніми даними, двоє людей загинуло, ще четверо постраждалих госпіталізовані; також в аварії постраждало 5 машин.

ДТП на Майдане в Киеве Telegram Патрульна поліція Києва

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що 29 жовтня в Дніпрі на перехресті вулиць Панікахи й Тополиної зіткнулися Mitsubishi та Hyundai. Від удару Hyundai вилетів на тротуар, де збив двох жінок, після чого в'їхав у кіоск.