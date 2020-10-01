У ТКГ першою повинна говорити Україна, а Росія виправдовуватися, – Кривонос

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Розслідування
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  • Заступник секретаря РНБО вважає, що ЗСУ можуть вимагати інспекцій окупованих територій

  • Це відповідає позиції незалежної держави

  • Росію треба поставити в таке становище, щоб їй доводилося лише виправдовуватися

Сергій Кривонос розповів, якою має бути позиція України в ТКГ

Україні час переформатувати переговори щодо Донбасу в Тристоронній контактній групі таким чином, щоб умови диктувала вона.

Росія ж як країна-агресор повинна тільки реагувати на них, зазначив в інтерв'ю "Фактам" заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос.

"Що стосується обстановки на Донбасі, вважаю, що потрібно переглянути лінію поведінки України під час засідань Тристоронньої контактної групи. Чому росіяни ставлять нам ультиматуми, а ми реагуємо? Слід обов'язково поміняти політику – першими говорити повинні ми, а ось вони – виправдовуватися. Хто заважає нам вимагати інспекцій того ж Докучаєвська або Дебальцевого? Ніхто", – переконаний він.

За словами Кривоноса, представникам української делегації потрібно бути більш активними і агресивними під час переговорів.

"І вимагати своє, а не стояти немов молодший школяр перед старшокласником, який диктує завдання. Ми – незалежна сильна держава і повинні відстоювати свою точку зору скрізь, не тільки на цих переговорах", – резюмував заступник секретаря РНБО.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаВійна на ДонбасіТристороння контактна групаСергій Кривонос