У ТКГ першою повинна говорити Україна, а Росія виправдовуватися, – Кривонос

Україні час переформатувати переговори щодо Донбасу в Тристоронній контактній групі таким чином, щоб умови диктувала вона.

Росія ж як країна-агресор повинна тільки реагувати на них, зазначив в інтерв'ю "Фактам" заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос.

"Що стосується обстановки на Донбасі, вважаю, що потрібно переглянути лінію поведінки України під час засідань Тристоронньої контактної групи. Чому росіяни ставлять нам ультиматуми, а ми реагуємо? Слід обов'язково поміняти політику – першими говорити повинні ми, а ось вони – виправдовуватися. Хто заважає нам вимагати інспекцій того ж Докучаєвська або Дебальцевого? Ніхто", – переконаний він.

За словами Кривоноса, представникам української делегації потрібно бути більш активними і агресивними під час переговорів.

"І вимагати своє, а не стояти немов молодший школяр перед старшокласником, який диктує завдання. Ми – незалежна сильна держава і повинні відстоювати свою точку зору скрізь, не тільки на цих переговорах", – резюмував заступник секретаря РНБО.

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