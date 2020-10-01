У ТКГ першою повинна говорити Україна, а Росія виправдовуватися, – Кривонос
Заступник секретаря РНБО вважає, що ЗСУ можуть вимагати інспекцій окупованих територій
Це відповідає позиції незалежної держави
Росію треба поставити в таке становище, щоб їй доводилося лише виправдовуватися
Україні час переформатувати переговори щодо Донбасу в Тристоронній контактній групі таким чином, щоб умови диктувала вона.
Росія ж як країна-агресор повинна тільки реагувати на них, зазначив в інтерв'ю "Фактам" заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос.
"Що стосується обстановки на Донбасі, вважаю, що потрібно переглянути лінію поведінки України під час засідань Тристоронньої контактної групи. Чому росіяни ставлять нам ультиматуми, а ми реагуємо? Слід обов'язково поміняти політику – першими говорити повинні ми, а ось вони – виправдовуватися. Хто заважає нам вимагати інспекцій того ж Докучаєвська або Дебальцевого? Ніхто", – переконаний він.
За словами Кривоноса, представникам української делегації потрібно бути більш активними і агресивними під час переговорів.
"І вимагати своє, а не стояти немов молодший школяр перед старшокласником, який диктує завдання. Ми – незалежна сильна держава і повинні відстоювати свою точку зору скрізь, не тільки на цих переговорах", – резюмував заступник секретаря РНБО.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
представник ОРДЛО у ТКГ Сергій Гармаш заявив, що в української делегації з'явиться спікер, який буде озвучувати позицію України.
Пізніше стало відомо, що цю посаду може зайняти дипломат Маркіян Лубківський.
Причина рішення про введення до складу делегації спікера – скандальні висловлювання колишнього заступника голови української делегації в ТКГ Вітольда Фокіна.
Нагадаємо, 29 вересня перший прем'єр України заявив, що не бачить жодного підтвердження війни між Росією та Україною на Донбасі.
Крім того, Фокін вважає, що війна на сході нібито почалася через мовне питання, і закликав Україну піти на нові поступки перед РФ в ході переговорів.
Також він послідовно відстоював позицію необхідності проголошення всеосяжної амністії для бойовиків ОРДЛО і неодноразово заявляв про необхідність надання особливого статусу всьому Донбасу.
Ще одна гучна заява Фокіна підтвердила його готовність вести переговори з ватажками "Л/ДНР", якщо буде відповідне доручення президента або Верховної Ради.
Після цих висловлювань президент України Володимир Зеленський відсторонив Фокіна з посади заступника голови української делегації в ТКГ.