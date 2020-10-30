У Тернополі у вбиральні знайшли тіло кандидата на пост сільського голови

У Тернополі 29 жовтня у вбиральні будівлі, розташованої по вулиці Шашкевича, виявили тіло кандидата на пост глави Вишнівецького сільського голови Олега Стефанського.

Як повідомило OBOZREVATEL інформоване джерело, слідів насильницької смерті не виявлено. "Він зайшов до вбиральні та довго звідти не виходив – коли його знайшли, то відразу викликали лікарів, які намагалися реанімувати 59-річного чоловіка. На жаль, його врятувати не вдалося", – розповіло джерело.

Правоохоронці встановлюють деталі події, тіло померлого відправлено на експертизу, яка встановить причину смерті.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що чинний мер Борисполя Анатолій Федорчук, який був лідером виборчих перегонів на посаду голови Бориспільської ОТО, помер 28 жовтня. Його життя забрав коронавірус.