У судді Вовка, який називав Зеленського "лохом", знайшлися зв'язки з оточенням президента

Оголошений у розшук Національним антикорупційним бюро голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк раніше називав Володимира Зеленського "лохом", коли той був ще кандидатом у президенти.

А вже згодом таємно домовлявся з оточенням нової влади та їздив на аудієнцію в Офіс глави держави. Про це написала на своїй сторінці у Facebook журналістка Анна Бабінець (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Та он вообще никакой. Чистый, бл*дь, лох" – каже про Володимира Зеленського голова ОАСК Павло Вовк. Разом зі своїм друзями-суддями вони кепкували з нього під час президентських перегонів. Коли ж зрозуміли, що він перемагає, вирішили вислужитися", – зазначила вона.

Журналістка підкреслила, мовляв, судді "пошуршали" і знайшли справу про заборону серіалу "Свати", яка тоді так обурювала Зеленського. Як відомо, за рік до того "95 квартал" намагався оскаржити через ОАСК заборону, пов’язану зі скандальним російським актором Федором Добронравовим.

"І судді на чолі з Вовком дозволили "Сватам" транслюватися в Україні. Певне, це зробило Зеленського щасливим. А вже через тиждень після інавгурації Зеленського Вовк заїжджав до Офісу президента через чорний в'їзд. Лохом, напевне, Володимира Олександровича більші не називав", – припустила Бабінець.

Загалом так вона анонсувала другу частину фільму-розслідування "Нарадча кімната" від "Слідство інфо", де йдеться про те, що робили судді ОАСКу, аби завойовували прихильність новообраного тоді гаранта.

Скриншот посту Facebook Anna Babinets

Зауважимо, що торік у вересні журналісти телеканалу "Прямий" у програмі "Закрита зона" розповіли про те, як напередодні розгляду клопотання про усунення ексглави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка члени Вищої ради правосуддя відвідували Офіс президента Володимира Зеленського. За даними розслідувачів, йшлося про Володимира Говоруху та Андрія Овсієнка, і це нібито відбулося 20 серпня 2019-го.

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