У справі про катастрофу Ан-26 відсторонено ректора Харківського університету ПС
Ректора Харківського національного університету Повітряних сил Олександра Турінського відсторонено від своєї посади до закінчення розслідування катастрофи Ан-26.
Як повідомляється на сайті Міноборони, було видано відповідний указ.
"До остаточного офіційного встановлення всіх обставин і причин катастрофи літака Ан-26Ш генерал-майора Олександра Турінського наказом Міністерства оборони України відсторонено від виконання службових обов'язків начальника Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба", – йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що комісія на чолі з віцепрем'єром Олегом Уруським продовжить свою роботу.
Нагадаємо, що урядова комісія встановила причини катастрофи літака Ан-26 Збройних сил України 25 вересня в Харківській області. Олег Уруський заявив, що їхня робота на цьому завершується, а результати розслідування буде оприлюднено на засіданні уряду 28 жовтня.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
авіакатастрофа з літаком ЗСУ Ан-26 трапилася о 20:45 25 вересня. Літак розбився під час заходу на посадку.
Унаслідок 25 осіб загинули на місці, один курсант помер у лікарні, ще один вижив.
Працівники Служби безпеки України провели похвилинний розбір аварії літака.
З'ясувалося, що в лівого двигуна Ан-26 було перевищено термін служби.
Утім, у Державному бюро розслідувань наголосили, що інформація про відмову двигуна літака Ан-26 не відповідає дійсності.
Згодом віцепрем'єр-міністр України, голова урядової комісії з розслідування обставин катастрофи Олег Уруський заявив, що причиною катастрофи військового літака Ан-26 під Чугуєвом міг стати людський чинник, який наклався на технічні несправності.