У справі про катастрофу Ан-26 відсторонено ректора Харківського університету ПС

Юрій Сергієнко Розслідування 21:19, 23.10.2020 Оновлено: 21:38, 23.10.2020

Ректора Харківського національного університету Повітряних сил Олександра Турінського відсторонено від своєї посади до закінчення розслідування катастрофи Ан-26.

Як повідомляється на сайті Міноборони, було видано відповідний указ.

"До остаточного офіційного встановлення всіх обставин і причин катастрофи літака Ан-26Ш генерал-майора Олександра Турінського наказом Міністерства оборони України відсторонено від виконання службових обов'язків начальника Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба", – йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що комісія на чолі з віцепрем'єром Олегом Уруським продовжить свою роботу.

Нагадаємо, що урядова комісія встановила причини катастрофи літака Ан-26 Збройних сил України 25 вересня в Харківській області. Олег Уруський заявив, що їхня робота на цьому завершується, а результати розслідування буде оприлюднено на засіданні уряду 28 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Розслідування

Дивіться також

Усик розповів про бажання стати священником

Під Києвом COVID-19 убив подружжя медиків: їхня дитина в реанімації

"Слуга народу" прозрів після поїздки на Донбас та визнав, що стріляють щодня

У Києві затримали студента, який помочився на портрети Небесної Сотні. Фото вандала

У школах України хочуть заборонити телефони: зареєстровано законопроєкт