У справі про катастрофу Ан-26 відсторонено ректора Харківського університету ПС
Раніше глава урядової комісії заявив, що причини катастрофи літака було встановлено
Також Уруський сказав, що на цьому їхня робота завершується
Ректора Харківського національного університету Повітряних сил Олександра Турінського відсторонено від своєї посади до закінчення розслідування катастрофи Ан-26.
Як повідомляється на сайті Міноборони, було видано відповідний указ.
"До остаточного офіційного встановлення всіх обставин і причин катастрофи літака Ан-26Ш генерал-майора Олександра Турінського наказом Міністерства оборони України відсторонено від виконання службових обов'язків начальника Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба", – йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що комісія на чолі з віцепрем'єром Олегом Уруським продовжить свою роботу.
Нагадаємо, що урядова комісія встановила причини катастрофи літака Ан-26 Збройних сил України 25 вересня в Харківській області. Олег Уруський заявив, що їхня робота на цьому завершується, а результати розслідування буде оприлюднено на засіданні уряду 28 жовтня.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
авіакатастрофа з літаком ЗСУ Ан-26 трапилася о 20:45 25 вересня. Літак розбився під час заходу на посадку.
Унаслідок 25 осіб загинули на місці, один курсант помер у лікарні, ще один вижив.
Працівники Служби безпеки України провели похвилинний розбір аварії літака.
З'ясувалося, що в лівого двигуна Ан-26 було перевищено термін служби.
Утім, у Державному бюро розслідувань наголосили, що інформація про відмову двигуна літака Ан-26 не відповідає дійсності.
Згодом віцепрем'єр-міністр України, голова урядової комісії з розслідування обставин катастрофи Олег Уруський заявив, що причиною катастрофи військового літака Ан-26 під Чугуєвом міг стати людський чинник, який наклався на технічні несправності.