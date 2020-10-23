У справі про катастрофу Ан-26 відсторонено ректора Харківського університету ПС

Ректора Харківського національного університету Повітряних сил Олександра Турінського відсторонено від своєї посади до закінчення розслідування катастрофи Ан-26.

Як повідомляється на сайті Міноборони, було видано відповідний указ.

"До остаточного офіційного встановлення всіх обставин і причин катастрофи літака Ан-26Ш генерал-майора Олександра Турінського наказом Міністерства оборони України відсторонено від виконання службових обов'язків начальника Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба", – йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що комісія на чолі з віцепрем'єром Олегом Уруським продовжить свою роботу.

Нагадаємо, що урядова комісія встановила причини катастрофи літака Ан-26 Збройних сил України 25 вересня в Харківській області. Олег Уруський заявив, що їхня робота на цьому завершується, а результати розслідування буде оприлюднено на засіданні уряду 28 жовтня.

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