У Рівному біля вокзалу знайшли муміфіковане тіло чоловіка

У Рівному 8 жовтня неподалік від залізничного вокзалу, поруч із новобудовою, знайшли муміфіковане тіло чоловіка.

Як розповіло OBOZREVATEL інформоване джерело, його виявили солдати Національної гвардії України під час патрулювання території.

"Попередньо встановлено, що тіло пролежало понад місяць і почало муміфікуватися. Вік – приблизно 40-45 років", – уточнив він.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 (Убивство) Кримінального кодексу України. Причини смерті та особа чоловіка встановлюються.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Сокирянському районі Чернівецької області 6 жовтня знайшли оголене тіло місцевої жительки.