У Рівному побили суддю: стали відомі подробиці

У Рівному двоє невідомих напали на суддю, побили його і бризнули в обличчя газовим балончиком.

Як повідомили OBOZREVATEL у пресслужбі прокуратури Рівненської області, чоловік працює в міському суді.

У прокуратурі розповіли, що зловмисники в час нападу були в балаклавах, а потім зникли в невідомому напрямку. Після огляду та надання необхідної медичної допомоги потерпілого відпустили додому. На місці події було знайдено газовий балончик.

Інформоване джерело розповіло OBOZREVATEL, що напад відбувся приблизно о 22:30.

"45-річний чоловік був поруч зі своїм будинком, коли на нього напали двоє невідомих. Основною версією вважається професійна діяльність судді, але водночас не виключається побутовий конфлікт", – уточнив він.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 377 (Умисне заподіяння судді легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з його діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя) Кримінального кодексу України.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у Калинівському районі Вінницької області 23 вересня трапилася бійка за участі місцевих депутатів і кандидата на вибори. Унаслідок одну особу було госпіталізовано із закритою черепно-мозковою травмою.