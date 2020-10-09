У Прилуках угруповання хотіло створити "альтернативну міськраду" й потрапило до рук СБУ

Служба безпеки України викрила організоване угруповання на спробі незаконного створення "альтернативної міськради" у Прилуках Чернігівської області.

За допомогою псевдооргану місцевого самоврядування зловмисники хотіли розхитувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні, повідомила пресслужба СБУ.

Організатори злочинної групи створили власну сторінку в одній із соціальних мереж, де розміщували інформацію із закликами громадян приєднуватися до псевдодержавного утворення. Агітатори планували "розформувати" місцеві органи державної влади й місцевого самоврядування на території міста. Для цього поширили інформацію про створення так званої "ліквідаційної комісії".

Під час обшуків у фігурантів справи правоохоронці виявили оргтехніку, підроблені статутні документи, бланки, посвідчення, печатки, штампи та інші предмети, які підтверджують протиправну діяльність.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 109 "Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади" Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування для встановлення інших осіб, причетних до діяльності угруповання.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що СБУ "накрила" в Києві російську "ботоферму", яку запустили через вибори.