У пожежах на Луганщині загинуло троє людей, ще троє постраждали

Від масштабних лісових пожеж в Луганській області загинуло троє людей, ще троє постраждали – їх госпіталізували з отруєнням чадним газом.

Площа пожеж складає понад 9,3 тисяч гектарів, повідомила на своїй сторінці в Facebook генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

"Станом на зараз троє людей загинули, серед них – лісничий, ще троє постраждалих госпіталізовані з отруєнням чадним газом. Пошкоджені вогнем кілька десятків будинків і громадських будівель. Вогонь оточив Сєвєродонецьк", – йдеться в повідомленні.

Венедіктова уточнила, що вже відкриті кримінальні провадження за частинами 1 та 2 статті 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК.

"Щойно керівник Луганської обласної прокуратури вкотре за день доповів про поширення лісових пожеж на Луганщині. Ситуація в регіоні напружена – охоплені полум'ям понад 9300 га", – додала генпрокурорка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Луганській області спалахнули 85 лісових пожеж, з них 42 були ліквідовані. У деяких селах евакуйовують людей. Також є інформація про пошкоджених житлових будинках.