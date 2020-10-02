У потязі "Укрзалізниці" трапився потоп, вода знищила речі пасажирів. Відео

Вагон потяга Харків – Київ "Укрзалізниці" залило водою, через що пошкодилися особисті речі пасажирів.

Про це Telegram-каналу "Труха Харків" розповіла фоловерка, яка їхала в 13-му вагоні цього потяга в ніч на 2 жовтня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Вода в коридорі вагона. Скриншот

"Прокинулася о 5:00 від шуму, весь вагон залито водою. У кожному купе стоїть вода, все взуття і сумки, що стояли під нижніми ліжками, мокрі, речі й електроприлади зіпсовані", – розповіла пасажирка.

За її словами, вода пошкодила ноутбуки, фен і одяг. Фоловерка поскаржилася, що провідники не попередили людей про інцидент.

"На запитання, хто буде нести відповідальність за те, що трапилося, і зіпсоване майно, провідник і начальник потяга нічого не відповідали, по-тихому намагалися все прибрати", – стверджує пасажирка.

Воду в поїзді прибирала провідниця. Скриншот відео.

Вона додала, що в сусідньому купе їхала галаслива п'яна компанія, яка могла зламати туалет. Жінка припустила, що це могло стати причиною потопу.

Повний пост Telegram-каналу "Труха Харків". Скриншот

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