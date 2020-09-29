У Польщі згорів автомобіль, в якому їхало п'ятеро українців. Фото ДТП

У Польщі автомобіль Chrysler Cruiser з українцями влетів у бетонну дренажну трубу і загорівся, чотири людини постраждали.

Про це повідомило видання Yavp.pl. Інцидент стався в населеному пункті Тиліч (Малопольське воєводство).

Під час прибуття рятувальників авто знаходилося посеред дороги, фактично заблокувавши рух транспорту.

Водієм виявився громадянин України, він знаходився поряд.

За його словами займання сталося після того, як машина врізалася в бетонну дренажну трубу.

Спочатку чоловік повідомив, що в салоні в момент аварії знаходився сам. Однак під час гасіння пожежі рятувальники недалеко помітили ще двох людей. Обидва перебували в шоковому стані. Жінка лежала на відстані 120 метрів від місця аварії.

Потім в придорожніх хащах знайшли ще двох пасажирів Chrysler, які також мали видимі пошкодження тіла.

Двох постраждалих госпіталізували на кареті швидкої допомоги, для двох інших, з більш серйозними травмами викликали медичні вертольоти.

Рятувальна операція, яка включала надання першої медичної допомоги постраждалим та прибирання залишків згорілого автомобіля з дороги, зайняла 3,5 години.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Польщі сталося масштабне ДТП за участю пасажирського автобуса, в якому перебувало близько 40 громадян України. Аварія трапилася біля міста Богуславіце Сілезького воєводства.