У Польщі українець влаштував перегони з поліцією і розбився

Юрій Сергієнко Розслідування 18:29, 3.11.2020 Оновлено: 18:31, 3.11.2020

У Польщі в ДТП загинув 30-річний громадянин України. Він намагався втекти від поліції, але не впорався з керуванням.

Аварія сталася 2 листопада біля міста Прудник Опольського воєводства, повідомив "Укрінформу" речник місцевої поліції Анджей Спирка.

Він уточнив, що водій Fiat Seicento проігнорував вимогу поліції і збільшив швидкість.

"Незабаром від не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем Renault, який їхав по своїй смузі", – розповів Спирка.

Лікарям не вдалося врятувати українця, він помер. Водій Renault не постраждав.

У поліції уточнили, що загиблий проживав і працював недалеко від місця ДТП.

Правоохоронці з'ясовують подробиці події.

ДТП сталася біля польського міста Прудник.
Google Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, громадянин України в Польщі під час тест-драйву розбив автомобіль, який мав намір придбати. Пізніше виявилося, що українець приїхав на огляд авто в стані алкогольного сп'яніння.

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