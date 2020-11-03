У Польщі українець влаштував перегони з поліцією і розбився
Українець намагався втекти від поліції
Він не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і врізався в інший автомобіль
Лікарям не вдалося врятувати його
У Польщі в ДТП загинув 30-річний громадянин України. Він намагався втекти від поліції, але не впорався з керуванням.
Аварія сталася 2 листопада біля міста Прудник Опольського воєводства, повідомив "Укрінформу" речник місцевої поліції Анджей Спирка.
Він уточнив, що водій Fiat Seicento проігнорував вимогу поліції і збільшив швидкість.
"Незабаром від не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем Renault, який їхав по своїй смузі", – розповів Спирка.
Лікарям не вдалося врятувати українця, він помер. Водій Renault не постраждав.
У поліції уточнили, що загиблий проживав і працював недалеко від місця ДТП.
Правоохоронці з'ясовують подробиці події.
Як повідомляв OBOZREVATEL, громадянин України в Польщі під час тест-драйву розбив автомобіль, який мав намір придбати. Пізніше виявилося, що українець приїхав на огляд авто в стані алкогольного сп'яніння.