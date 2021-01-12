У Польщі набирає обертів розслідування щодо ексглави "Укравтодору": керував ОЗУ і "обілечував" іноземні компанії

У рамках міжнародного розслідування щодо ексміністра транспорту Польщі та колишнього керівника "Укравтодору" Славоміра Новака польські правоохоронці провели нові арешти, а Офіс генпрокурора й Держбюро розслідувань передали ще одну підозру.

За всі роки Незалежності України ця справа стала першою, в якій керівництво дорожнього відомства спіймали за руку на вимаганні та величезних хабарях, а також викрили міжнародну злочинну систему "обілечування" великих компаній.

Детальніше про резонансне розслідування читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Новак відомий українцям передусім як виконувач обов'язків голови Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") з 2016 до 2019 року включно. До цього він був міністром транспорту, будівництва й водного транспорту Польщі, міністром у Канцелярії президента, керівником політичного кабінету прем'єр-міністра, радником глави польського оборонного відомства.

За три роки роботи в "Укравтодорі" Новак наробив чимало галасу. Зокрема, ексдержменеджер полюбляв бігати по судах і призначав на посади людей із сумнівною репутацією.

Після звільнення з Держагентства автомобільних доріг Новак повернувся до Польщі, а через деякий час спливла його причетність до корупційних злочинів, що зачіпають дві країни.

Славомір Новак 2016 року отримав українське громадянство, але не відмовився від польського. Саме тому його судитимуть у Польщі. З огляду на нульову толерантність до корупції в цій країні, уникнути відповідальності фігуранту розслідування навряд чи вдасться.

Злочини, в яких звинувачують колишнього топ-чиновника, відбулися саме в український період його діяльності. Спільне розслідування провели Антикорупційне бюро Польщі, НАБУ і прокурори двох країн.

Славоміра Новака заарештували в Польщі в липні минулого року. Йому були висунуті звинувачення в керівництві організованим злочинним угрупуванням, що одержувало вигоду від корупції, та у відмиванні брудних грошей.

За словами в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максима Грищука, коли українські компанії не могли завершити роботи до кінця або вчасно, очільник "Укравтодору" за винагороду пропонував продовжити дію договорів і таким чином уникнути штрафів.

"Це робилося за допомогою компаній із Польщі. Там створювалася фірма й хабарі поповнювали статутний капітал цього підприємства. Таким чином отримували гроші й легалізували їх", – сказав Грищук.

Ще одна схема, коли Новак пропонував міжнародній компанії, яка будує дороги, створити спільне підприємство, в якому передбачав роль і для себе.

"Він обіцяв, що 50% статутного капіталу цього підприємства буде надано його людьми, яким він довіряє. Решту 50% повинна надавати ця міжнародна організація. І після завершення своєї роботи в Україні він планував очолити або ввійти до наглядової ради цього підприємства", – пояснив Грищук.

Також, за даними слідства, навесні 2018 року Славомір Новак заявив одному з учасників тендерних процедур про необхідність платити йому по 45 тисяч євро щомісяця, перераховуючи ці кошти протягом двох років на рахунки компанії, зареєстрованої на Кіпрі – як надання фіктивних консультаційних послуг.

За даними директора НАБУ Артема Ситника, сума тендерів, які відпрацьовуються в рамках розслідування, становить 270 млн євро.

Фігурантами резонансної справи є великі компанії: Onur Group (Туреччина), українські "Автомагістраль-Південь" та "Альтком", польська ECM Group Polska Sp.

Цілком імовірно, що будуть знайдені нові докази, а після них можуть початися й нові затримання.

Разом із Новаком у липні були арештовані колишній командир військової частини Сил спеціального призначення JW GROM Даріуш Завадка й бізнесмен із Гданська Яцек Палюха.

Полковник Завадка, за даними слідства, передав представнику польської компанії "побажання" Новака про хабар за сприяння в перемозі в закупівлі консультаційних послуг із розробки проєктно-кошторисної та тендерної документації на будівництво й реконструкцію доріг М-01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі та М-06 Київ-Чоп (із подальшим виконанням авторського й технічного нагляду).

Ціна контракту складала 1 784 204 евро, Новак хотів 10% "відкату", але отримав відмову. Саме вимагання хабара у польської компанії стало поштовхом для серйозного розслідування діяльності екскерівника "Укравтодору" Славоміра Новака.

У серпні заарештували бізнесмена Олександра Д. – представника польської компанії, яка хотіла отримати контракт на будівництво і ремонт однієї з автодоріг в Україні. За версією слідства, Олександр Д. запропонував Новаку за підряд "Укравтодору" хабар 700 000 злотих.

У січні 2021 року були затримані ще троє фігурантів. Спікерка окружної прокуратури у Варшаві, прокурорка Олександра Скшиняж повідомила, що арешти були проведені на Підкарпатті, у Малополлі і на Помор'ї. Серед затриманих співробітниками Цетрального антикорупційного бюро:

Лукаш С. , колишній керівник варшавської компанії, акціонером якої є Славомір Новак;

Павло Г., віцепрезидент Малопольської компанії, що надає послуги з інженерії, архітектури та геоінформації;

Гжегож В., підприємець, який керує компанією, що надає послуги з безпеки бізнесу.

Лукашу З. і Гжегожу В. висунуті звинувачення в участі в організованій злочинній групі та відмиванні коштів, здобутих унаслідок корупційних злочинів.

Слідством встановлено, що Лукаш З. чотири рази спільно і за погодженням із Славоміром Новаком отримував грошові кошти на загальну суму в 1,3 млн злотих (майже 300 тис. євро) в обмін на посередництво при "вирішенні питань".

Офіс генпрокурора і Держбюро розслідувань 4 січня 2021 року направили до Польщі нову підозра Славоміру Новаку. Як розповіли в прес-службі ДБР, у 2017-2019 роках він навмисне не виконував рішення українських судів про поновлення на посаді начальника Служби автомобільних доріг в одній з областей України – ба більше, активно перешкоджав виконанню цих рішень.

У підсумку на Держагентство автомобільних доріг наклали штрафи, а Новаку винесли попередження про кримінальну відповідальність. У вересні 2019 року виконавче провадження було завершено, а повідомлення про вчинення кримінального злочину направлено в правоохоронні органи.

Не відстають і польські правоохоронці. Окружна прокуратура Варшави також розширила список звинувачень, пред'явлених самому Славомір Новаку, за рахунок злочинів корупційного характеру, вчинених спільно і за погодженням із затриманими 7 січня Лукашем З. і Гжегожем В.

І, судячи з усього, це ще не кінець. Розслідування триває, а Славомір Новак залишається за гратами.