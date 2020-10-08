У одеських депутатів від ОПЗЖ пройшли обшуки: відкрито набиті валютою сейфи, – Лещенко

У четвер, 8 жовтня, детективи НАБУ спільно з СБУ провели обшуки в офісах і за місцем проживання депутатів Одеської обласної ради від партії "Опозиційна платформа – За життя".

Як повідомив у Telegram колишній нардеп Сергій Лещенко, тільки спецпідрозділу СБУ "Альфа" приїхало понад 10 екіпажів.

"Обшукують депутатів обласної ради від ОПЗЖ Віталія Саутенкова і Віктора Баранського. Розкриваються сейфи, набиті валютою. Розслідування стосується схем у сфері інфраструктури", – зазначив він.

На фотографіях, опублікованих очевидцями, на місці присутні представники Служби безпеки України, у кадр також потрапив нардеп і кандидат в мери Одеси Микола Скорик (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Пізніше в прес-службі НАБУ повідомили, що обшуки проводять у зв'язку з розслідуванням незаконного відчуження 32 барж, що належали державному Українському Дунайському пароплавству.

Через можливі зловживання Українському Дунайському пароплавству завдано збитків в особливо великих розмірах, йдеться в повідомленні.

Розслідування почалося в листопаді 2019 року. За інформацією правоохоронців, баржі вивезені за кордон.

Приїхало понад 10 екіпажів "Альфи" dumskaya.net

Проведено обшук в офісі ОПЗЖ в Одесі dumskaya.net

У кадр потрапив нардеп і кандидат в мери Одеси Микола Скорик dumskaya.net

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у грудні 2018 року затримали на хабарі радника гендиректора Українського Дунайського пароплавства та представника Першої Української міжрегіональної товарної біржі.