У МВС підтвердили факти підпалів в Луганській області бойовиками "Л/ДНР".

Національна поліція України в Луганській області долучила раніше опубліковані в соціальних мережах відео в якості доказу до розслідування за фактами лісових пожеж.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив глава департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Він також опублікував відповідне відео, зняте на фронті.

"Воно чітко показує, як підступно, користуючись режимом тиші і сильним вітром в нашу сторону, терористи випалюють вогнем траву так, щоб пожежа рухалася на наші позиції. Раніше ці два тіла паліїв вже отримали б мінімум по снайперської кулі в свої дурні, забиті русскім міром голови", – написав Шевченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в мережі з'явилися моторошні фото наслідків масштабних пожеж в Луганській області, які забрали життя семи осіб, ще четверо вважаються зниклими без вести.