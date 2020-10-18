У Миколаєві чоловік вистрілив дружині в голову. Відео

У Миколаєві під час сімейної сварки 65-річний чоловік вистрілив із пістолета в голову своєї 48-річної дружини.

Як повідомляє пресслужба ГУ НПУ Миколаївської області, постраждалу терміново відправили до лікарні та провели операцію.

"На місце події прибув екіпаж патрульних поліцейських, які обеззброїли зловмисника та надали можливість госпіталізувати потерпілу. Слідчо-оперативна група Корабельного відділу поліції з’ясувала, що між 48-річною жінкою та її 65-річним чоловік стався сімейний конфлікт, під час якого зловмисник вистрілив дружині у голову з травматичної зброї", – йдеться у повідомленні.

У сюжеті ТСН додали, що сварка між подружжям відбулася в квартирі в гуртожитку. Водночас сусіди не чули пострілів. Люди дізналися про подію, лише коли прибули лікарі швидкої допомоги. Чоловік стояв поруч із дружиною з травматичним пістолетом у руках. І хоча сам викликав швидку, до жінки медиків не пускав. Щоб надати потерпілій допомогу, довелося викликати патрульних.

"У чоловіка був у руках предмет, схожий на зброю. Патрульні застосували до нього засоби фізичного впливу і наділи наручники. Постраждалу передали лікарям швидкої, – розповів спікер патрульної поліції Миколаєва Віталій Душко.

Жінку терміново доставили в реанімацію і провели операцію, де витягли зі скроні кулю. Унаслідок пострілу в голову у неї трапився множинний перелом кісток черепа. За словами медиків, ще трохи і вона б померла. Зараз жінка перебуває в лікарні, її стан важкий, але стабільний.

Сусіди розповіли, що родина виглядала благополучною і раніше сварок не помічали. Імовірно, пара посварилася через ревнощі. Дружина їздила на заробітки за кордон, а чоловік був проти. До того ж він почав зловживати алкоголем.

Сусідка Людмила розповіла, що чула, як чоловік зізнався поліції – він дістав пістолет, щоб налякати дружину: "Вона сильно нервувала, хотів її заспокоїти. Він випадково вистрілив. Він хотів її налякати, а вийшло так".

Затриманому чоловікові загрожує 15 років тюремного ув'язнення за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України "Замах на умисне вбивство".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Миколаєві від пострілу в голову померла дружина місцевого депутата.