У мережу злили нові документи щодо спецоперації з "вагнерівцями"

Вікторія Довгань Розслідування 13:47, 1.10.2020 Оновлено: 14:52, 1.10.2020

У мережі оприлюднили нову порцію документів, яка підтверджує, що операція з "вагнерівцями" в Білорусі могла бути зірвана з вини представників Офісу президента України.

Інсайдерську інформацію опублікували на створеному 30 вересня Telegram-каналі vagnerr. Примітно, що в документах згадується ім'я Дмитра Штанькафігуранта "плівок Єрмака", що стосуються корупційної схеми глави ОПУ Андрія Єрмака і його брата Дениса.

Нові документи

Обізнані джерела оприлюднили список терористів, яких українські спецслужби мали вивезти з Мінська, протокол вивчення записів переговорів з бойовиками, їх розшифровку, а також документ, в якому пояснюється суть спецоперації.

Список "вагнерівців", яких вербували в ході операції.
Telegram-канал vagnerr
Протокол вивчення записів переговорів з найманцями.
Telegram-канал vagnerr

"Встановлено, що вербування найманців здійснює представник НЗФ "ПВК "МАР" – особа на ім'я "Сергій Петрович". Сприяє йому громадянин РФ Міляєв Артем Вікторович, який безпосередньо веде переговори з найманцями і повинен згодом очолити групу під час участі в бойових діях", – сказано у зверненні тимчасового виконувача обов'язків начальника Головного слідчого відділу СБУ до полковника юстиції Андрія Швеця.

Розшифровка розмови вербувальника з одним із "вагнерівців".
Telegram-канал vagnerr
Документ, що розкриває суть спецоперації в Мінську.
Telegram-канал vagnerr

Крім того, оприлюднено заяву фігуранта "плівок Єрмака" в СБУ з приводу нібито розголошення держтаємниці главою ОПУ.

"17 серпня мною з відкритих джерел була отримана інформація про те, що главою ОПУ Андрієм Єрмаком була розголошена таємна інформація на користь іноземних держав про операцію із затримання осіб, які брали участь у війні на Донбасі проти України", – писав Штанько, вимагаючи притягнути Єрмака до кримінальної відповідальності.

Заява Дмитра Штанька про причетність ОПУ до зриву операції.
Telegram-канал vagnerr

Однак, як випливає з постанови Шевченківського районного суду міста Києва від 9 вересня, вимоги заявника не були виконані. Так, Штанько поскаржився на те, що СБУ не внесла відомості про кримінальне правопорушення в ЄРДР. Суд став на його бік і зажадав від слідчого спецслужби виконати вимоги.

Шевченківський районний суд встав на сторону Штанька.
Telegram-канал vagnerr
Суд зажадав від СБУ внести дані про кримінальне правопорушення в ЄРДР.
Telegram-канал vagnerr

Анонімний лист

Через деякий час на Telegram-каналі "Окуляри Баканова" оприлюднили анонімний лист, написаний нібито учасниками зірваної операції з "вагнерівцями". У ньому автори розкрили її деталі, а також зізналися, що останню порцію документів про скандал оприлюднили саме вони.

Схема розсадження найманців в літаку Мінськ – Стамбул.
Telegram-канал vagnerr

Нижче наводимо повний текст листа без змін.

Шановна редакціє! Цей канал створений учасниками тієї самої операції, в ході якої в Україну мали бути доставлені члени ПВК "Вагнер", які мають безпосереднє відношення до низки тяжких злочинів проти українських громадян на території так званого ОРДЛО. Крім того, двоє з цих найманців мали відношення до знищення MH17 і загибелі іноземних громадян.

На каналі ви побачите схему розсадки пасажирів на рейс ТК284 Мінськ Стамбул. Зверніть увагу, що для цього польоту спеціально був змінений тип літака. Раніше за цим маршрутом літав літак, що не має броньованих дверей в кабіну пілотів. Він був замінений на Airbus A321, з броньованими дверима.

Рейс повинен був вирушати вночі, що також мало ускладнити "вагнерівцям" розуміння того, куди їх будуть садити. Вони повинні були думати, що повернулися назад до Мінська. Один з пілотів і старший стюард були учасниками операції. Члени оперативної групи реагування додатково мали охороняти кабіну пілотів. Інші оперативники були розосереджені по салону.

Будь-яка спроба "вагнерівців" влаштувати на борту якусь протидію була б припинена. Тож не вірте маренню про те, що неможливо стільки бойовиків в одному літаку вивезти в Україну. На цьому літаку цивільних осіб не було. Були учасники операції і "вагнерівці". І перевага в силу деяких обставин, була на нашому боці. На жаль, операція, яка могла б увійти в підручники, була злита зрадниками на самій горі".

Деталі від Бутусова: Україні допомагали США і Туреччина

Нові подробиці про справу "вагнерівців" після зливу документів оприлюднив і український журналіст Юрій Бутусов. За його словами, це була спільна операція ГУР МО, СБУ, а також спецслужб США і Туреччини.

"Розвідслужба Туреччини забезпечила скеровування в Мінськ літака з підвищеною місткістю і додатковим захистом кабіни пілотів. В обмін на допомогу Туреччини спецслужби України посприяли в захопленні турками в Одесі курда Іси Озера, який був оголошений в розшук у Туреччині (11 вересня турки показали Озера в Стамбулі – він був вивезений з України без рішення суду, хоча отримав законну посвідку на проживання)", – написав Бутусов.

Журналіст також уточнив, що загальна координація, управління і фінансування операції здійснювалися спільно зі спецслужбами США.

Повертаючись до питання про причетність ОПУ до зриву вивезення найманців в Україні, Бутусов звернув увагу на те, що представники провладної фракції "Слуга народу" блокують створення Тимчасової слідчої комісії щодо гучної справи в парламенті.

"Правоохоронні органи, замість того, щоб зареєструвати провадження про провал спецоперації, зареєстрували провадження про витік інформації про спецоперацію. Мабуть, ОП розраховує, що справа забудеться, що люди втратять до неї інтерес, і просто затягують розгляд", – обурився журналіст.

Крім того, його збентежило, що ДБР так і не провело допит ексначальника ГУР МО Василя Бурби через два місяці після його звільнення.

"Розслідування витоку інформації серед учасників наради в кабінеті Зеленського не проводиться. Зрадники продовжують діяти в керівництві держави, а народ України позбавили можливості дізнатися правду про цю справу", – резюмував Бутусов, нагадавши, що Бурбу звільнили одразу після його ініціативи про проходження поліграфу усіма, хто мав відношення до операції, яка відбулася.

Нагадаємо, що гучні викриття у справі "вагнерівців" оприлюднив і народний депутат України від "ЄС" Володимир Ар'єв. Зокрема, він показав протокол СБУ з прізвищами затриманих в Білорусі найманців, а також квитки бойовиків на рейс до Стамбула.

Крім того, парламентарій опублікував фотокопії документів, які теж свідчать про спецоперацію СБУ щодо затримання найманців з російської ПВК Вагнера. Політик зазначив, що оперативні співробітники спецслужб, які брали участь у спецоперації, готові давати свідчення у справі.

Через деякий час Ар'єв оприлюднив і відео з допиту співробітниками СБУ снайпера на ім'я Володимир Лі, який був також затриманий серед бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі. До ролику політик додав чергові копії документів, що вказують на операцію українських спецслужб, яку заперечують в Офісі президента.

Ще одна частина інсайдів від Ар'єва стосується терориста Максима Кошмана, причетного до загибелі генерала НГУ Сергія Кульчицького.

Сенсаційні докази у справі "вагнерівців" також публікувала журналістка Яніна Соколова. Йдеться про зізнання терористів Григоряна, Волгіна і Савицького в знищенні українських Ан-26 і Іл-76 у 2014 році.

Про докази, які свідчать про те, що українські спецслужби все ж могли проводити спецоперацію щодо "вагнерівців", скандал довкола можливої державної зради керівника ОПУ, який щодня тільки набирає обертів, і докладніше про те, що відбувається в резонансній справі, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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