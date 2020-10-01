У мережу злили нові документи щодо спецоперації з "вагнерівцями"

У мережі оприлюднили нову порцію документів, яка підтверджує, що операція з "вагнерівцями" в Білорусі могла бути зірвана з вини представників Офісу президента України.

Інсайдерську інформацію опублікували на створеному 30 вересня Telegram-каналі vagnerr. Примітно, що в документах згадується ім'я Дмитра Штанька – фігуранта "плівок Єрмака", що стосуються корупційної схеми глави ОПУ Андрія Єрмака і його брата Дениса.

Нові документи

Обізнані джерела оприлюднили список терористів, яких українські спецслужби мали вивезти з Мінська, протокол вивчення записів переговорів з бойовиками, їх розшифровку, а також документ, в якому пояснюється суть спецоперації.

Список "вагнерівців", яких вербували в ході операції. Telegram-канал vagnerr

Протокол вивчення записів переговорів з найманцями. Telegram-канал vagnerr

"Встановлено, що вербування найманців здійснює представник НЗФ "ПВК "МАР" – особа на ім'я "Сергій Петрович". Сприяє йому громадянин РФ Міляєв Артем Вікторович, який безпосередньо веде переговори з найманцями і повинен згодом очолити групу під час участі в бойових діях", – сказано у зверненні тимчасового виконувача обов'язків начальника Головного слідчого відділу СБУ до полковника юстиції Андрія Швеця.

Розшифровка розмови вербувальника з одним із "вагнерівців". Telegram-канал vagnerr

Документ, що розкриває суть спецоперації в Мінську. Telegram-канал vagnerr

Крім того, оприлюднено заяву фігуранта "плівок Єрмака" в СБУ з приводу нібито розголошення держтаємниці главою ОПУ.

"17 серпня мною з відкритих джерел була отримана інформація про те, що главою ОПУ Андрієм Єрмаком була розголошена таємна інформація на користь іноземних держав про операцію із затримання осіб, які брали участь у війні на Донбасі проти України", – писав Штанько, вимагаючи притягнути Єрмака до кримінальної відповідальності.

Заява Дмитра Штанька про причетність ОПУ до зриву операції. Telegram-канал vagnerr

Однак, як випливає з постанови Шевченківського районного суду міста Києва від 9 вересня, вимоги заявника не були виконані. Так, Штанько поскаржився на те, що СБУ не внесла відомості про кримінальне правопорушення в ЄРДР. Суд став на його бік і зажадав від слідчого спецслужби виконати вимоги.

Шевченківський районний суд встав на сторону Штанька. Telegram-канал vagnerr

Суд зажадав від СБУ внести дані про кримінальне правопорушення в ЄРДР. Telegram-канал vagnerr

Анонімний лист

Через деякий час на Telegram-каналі "Окуляри Баканова" оприлюднили анонімний лист, написаний нібито учасниками зірваної операції з "вагнерівцями". У ньому автори розкрили її деталі, а також зізналися, що останню порцію документів про скандал оприлюднили саме вони.

Схема розсадження найманців в літаку Мінськ – Стамбул. Telegram-канал vagnerr

Нижче наводимо повний текст листа без змін.

Шановна редакціє! Цей канал створений учасниками тієї самої операції, в ході якої в Україну мали бути доставлені члени ПВК "Вагнер", які мають безпосереднє відношення до низки тяжких злочинів проти українських громадян на території так званого ОРДЛО. Крім того, двоє з цих найманців мали відношення до знищення MH17 і загибелі іноземних громадян.

На каналі ви побачите схему розсадки пасажирів на рейс ТК284 Мінськ – Стамбул. Зверніть увагу, що для цього польоту спеціально був змінений тип літака. Раніше за цим маршрутом літав літак, що не має броньованих дверей в кабіну пілотів. Він був замінений на Airbus A321, з броньованими дверима.

Рейс повинен був вирушати вночі, що також мало ускладнити "вагнерівцям" розуміння того, куди їх будуть садити. Вони повинні були думати, що повернулися назад до Мінська. Один з пілотів і старший стюард були учасниками операції. Члени оперативної групи реагування додатково мали охороняти кабіну пілотів. Інші оперативники були розосереджені по салону.

Будь-яка спроба "вагнерівців" влаштувати на борту якусь протидію була б припинена. Тож не вірте маренню про те, що неможливо стільки бойовиків в одному літаку вивезти в Україну. На цьому літаку цивільних осіб не було. Були учасники операції і "вагнерівці". І перевага в силу деяких обставин, була на нашому боці. На жаль, операція, яка могла б увійти в підручники, була злита зрадниками на самій горі".

Деталі від Бутусова: Україні допомагали США і Туреччина

Нові подробиці про справу "вагнерівців" після зливу документів оприлюднив і український журналіст Юрій Бутусов. За його словами, це була спільна операція ГУР МО, СБУ, а також спецслужб США і Туреччини.

"Розвідслужба Туреччини забезпечила скеровування в Мінськ літака з підвищеною місткістю і додатковим захистом кабіни пілотів. В обмін на допомогу Туреччини спецслужби України посприяли в захопленні турками в Одесі курда Іси Озера, який був оголошений в розшук у Туреччині (11 вересня турки показали Озера в Стамбулі – він був вивезений з України без рішення суду, хоча отримав законну посвідку на проживання)", – написав Бутусов.

Журналіст також уточнив, що загальна координація, управління і фінансування операції здійснювалися спільно зі спецслужбами США.

Повертаючись до питання про причетність ОПУ до зриву вивезення найманців в Україні, Бутусов звернув увагу на те, що представники провладної фракції "Слуга народу" блокують створення Тимчасової слідчої комісії щодо гучної справи в парламенті.

"Правоохоронні органи, замість того, щоб зареєструвати провадження про провал спецоперації, зареєстрували провадження про витік інформації про спецоперацію. Мабуть, ОП розраховує, що справа забудеться, що люди втратять до неї інтерес, і просто затягують розгляд", – обурився журналіст.

Крім того, його збентежило, що ДБР так і не провело допит ексначальника ГУР МО Василя Бурби через два місяці після його звільнення.

"Розслідування витоку інформації серед учасників наради в кабінеті Зеленського не проводиться. Зрадники продовжують діяти в керівництві держави, а народ України позбавили можливості дізнатися правду про цю справу", – резюмував Бутусов, нагадавши, що Бурбу звільнили одразу після його ініціативи про проходження поліграфу усіма, хто мав відношення до операції, яка відбулася.

Нагадаємо, що гучні викриття у справі "вагнерівців" оприлюднив і народний депутат України від "ЄС" Володимир Ар'єв. Зокрема, він показав протокол СБУ з прізвищами затриманих в Білорусі найманців, а також квитки бойовиків на рейс до Стамбула.

Крім того, парламентарій опублікував фотокопії документів, які теж свідчать про спецоперацію СБУ щодо затримання найманців з російської ПВК Вагнера. Політик зазначив, що оперативні співробітники спецслужб, які брали участь у спецоперації, готові давати свідчення у справі.

Через деякий час Ар'єв оприлюднив і відео з допиту співробітниками СБУ снайпера на ім'я Володимир Лі, який був також затриманий серед бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі. До ролику політик додав чергові копії документів, що вказують на операцію українських спецслужб, яку заперечують в Офісі президента.

Ще одна частина інсайдів від Ар'єва стосується терориста Максима Кошмана, причетного до загибелі генерала НГУ Сергія Кульчицького.

Сенсаційні докази у справі "вагнерівців" також публікувала журналістка Яніна Соколова. Йдеться про зізнання терористів Григоряна, Волгіна і Савицького в знищенні українських Ан-26 і Іл-76 у 2014 році.

Про докази, які свідчать про те, що українські спецслужби все ж могли проводити спецоперацію щодо "вагнерівців", скандал довкола можливої державної зради керівника ОПУ, який щодня тільки набирає обертів, і докладніше про те, що відбувається в резонансній справі, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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