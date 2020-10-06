У Мелітопольській лікарні помер хлопець, який дві години чекав на допомогу лікарів

У Запорізькій області в мелітопольської лікарні №1 помер молодий чоловік, не дочекавшись допомоги медиків.

Про це повідомило видання Місцеві вісті. Трагічну історію журналістам розповіла сестра померлого.

За її словами, у хлопця був рак легенів, а 6 жовтня йому стало погано, він насилу дихав.

"Ми викликали "швидку" і лікар наполіг на госпіталізації. Сказав, що легені заповнюються рідиною, яку потрібно відкачати. Ми не стали сперечатися, поїхали на "швидкій" до приймального покою міськлікарні №1. Це було приблизно о 9:30", – розповіла жінка.

У медзакладі хворому зробили рентген і веліли чекати. Потім підняли на другий поверх у відділення терапії.

"Але протягом двох годин так ніхто до нас і не прийшов, допомоги не надав, поки брат не помер", – розповіла сестра чоловіка.

Видання відзначило, що дівчина написала заяву до поліції, звинувачуючи медиків у бездіяльності. Також вона поскаржилася, що не може отримати довідку про онкологічне захворювання у брата. Документ допоміг би уникнути розтину. Рідні не хочуть його проводити, вважаючи, що молодий чоловік і так уже досить мучився.

"В онкології нам сказали, що цю довідку повинні видати в міськлікарні, оскільки потрапив він туди. У приймальному покої документ видати просто відмовляються", – сказала жінка.

Як написали журналісти, вона готова скаржитися в усі інстанції, аж до прокуратури і Міністерства охорони здоров'я.

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