У Маріуполі викрили жінку, причетну до "референдуму ДНР": як її покарають

Оперативні співробітники Держприкордонслужби виявили мешканку Маріуполя, яка в 2014 році брала участь в так званому референдумі терористичної "ДНР".

Як повідомила пресслужба МВС в понеділок, 2 листопада, жінка виконувала функції "члена виборчої комісії" на одній з "виборчих дільниць". Під час "референдуму" вона вела облік учасників псевдоголосування, видавала бюлетені і в цілому стежила за процесом.

Правоохоронці повідомили, що жінці вже оголошено про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 110 КК України "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України". Їй загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до 3 років.

У Маріуполі викрили жінку, причетну до "референдуму ДНР". сайт МВС

Як писав OBOZREVATEL, в Харківській області Служба безпеки України запобігла проведенню незаконного референдуму, який повинен був відбутися напередодні місцевих виборів.