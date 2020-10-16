У Львові загинула 18-річна дівчина, матір і сестру знайшли без свідомості: в трагедії звинуватили пару

У Львові померла за дивних обставин 18-річна дівчина: газівники назвали причиною трагедії пару у ванній.

Про це розповіли в сюжеті Надзвичайних новин. За словами мешканців будинку, спочатку вони почули гучні крики з проханнями про допомогу на першому поверсі.

Коли люди підбігли до квартири, звідки вони доносилися, то побачили в під'їзді 40-річну сусідку і її 16-річну дочку, які були без свідомості. Їх госпіталізували у важкому стані.

Пізніше у ванній виявили тіло 18-річної дівчини – старшої дочки господині квартири.

За словами мешканців, в тому, що трапилося, винна недбалість комунальних служб. У будинку кілька десятків років не перевіряли і не чистили вентиляційні канали, тому дівчина могла просто учадіти.

У той же час, в газовій службі заявили, що причиною трагедії могла стати пара у ванній. Його нібито було занадто багато, тому заблокувалася витяжка.

Крім того, комунальники відзначили, що після недавнього ремонту в квартирі були порушені норми установки газових приладів, а газовий котел взагалі встановили незаконно.

Справжню причину трагедії встановлять поліцейські і газівники.

Як писав OBOZREVATEL, на Черкащині від отруєння чадним газом загинув 6-річний хлопчик. Трагедія трапилася в місті Христинівка.