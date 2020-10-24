У Луганську перевернулося авто з "поліцейськими". Фото з місця аварії

В окупованому Луганську сталася ДТП за так званими поліцейськими.

Аварія сталася в п'ятницю, 23 жовтня. Саме в ній нібито і загинув ватажок батальйону "Привид", росіянин Олексій Марков, передає dnews.dn.ua з посиланням на повідомлення місцевих жителів в соціальних мережах.

За їхніми словами, "УАЗ" мчав з включеними маячками і сиреною, але незабаром зіткнувся з маршруткою №155 і перекинувся.

При цьому самі окупанти "офіційно" не публікували інформацію про ДТП.

Перевернулося авто з "поліцейськими". dnews.dn.ua

В аварії міг загинути російський найманець Олексій Марков. dnews.dn.ua

ДТП в Луганську. dnews.dn.ua

Як писав OBOZREVATEL, напередодні президент України Володимир Зеленський зазначив, що режим тиші діє на Донбасі майже 90 днів. За цей час українська армія зазнала одну бойову втрату.