У Луганську перевернулося авто з "поліцейськими". Фото з місця аварії

Кирило Лютий Розслідування 23:48, 24.10.2020

В окупованому Луганську сталася ДТП за так званими поліцейськими.

Аварія сталася в п'ятницю, 23 жовтня. Саме в ній нібито і загинув ватажок батальйону "Привид", росіянин Олексій Марков, передає dnews.dn.ua з посиланням на повідомлення місцевих жителів в соціальних мережах.

За їхніми словами, "УАЗ" мчав з включеними маячками і сиреною, але незабаром зіткнувся з маршруткою №155 і перекинувся.

При цьому самі окупанти "офіційно" не публікували інформацію про ДТП.

Перевернулося авто з "поліцейськими".
dnews.dn.ua
В аварії міг загинути російський найманець Олексій Марков.
dnews.dn.ua
ДТП в Луганську.
dnews.dn.ua

Як писав OBOZREVATEL, напередодні президент України Володимир Зеленський зазначив, що режим тиші діє на Донбасі майже 90 днів. За цей час українська армія зазнала одну бойову втрату.

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