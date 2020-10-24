У Луганську перевернулося авто з "поліцейськими". Фото з місця аварії

В окупованому Луганську сталася ДТП за так званими поліцейськими.

Аварія сталася в п'ятницю, 23 жовтня. Саме в ній нібито і загинув ватажок батальйону "Привид", росіянин Олексій Марков, передає dnews.dn.ua з посиланням на повідомлення місцевих жителів в соціальних мережах.

За їхніми словами, "УАЗ" мчав з включеними маячками і сиреною, але незабаром зіткнувся з маршруткою №155 і перекинувся.

При цьому самі окупанти "офіційно" не публікували інформацію про ДТП.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні президент України Володимир Зеленський зазначив, що режим тиші діє на Донбасі майже 90 днів. За цей час українська армія зазнала одну бойову втрату.