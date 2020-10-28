У Кривому Розі зійшли з рейок 14 вагонів. Фото з місця НП

У ніч на середу, 28 жовтня, у Кривому Розі Дніпропетровської області під час руху вантажного поїзда зійшли з рейок 14 вагонів.

Як повідомляє джерело OBOZREVATEL у правоохоронних органах, усього в складі було 59 вагонів.

"За попередніми даними, аварія трапилася внаслідок роз'єднання зчеплення вагонів. Люди не постраждали", – зазначено в інформації.

Наразі вживаються заходи щодо ліквідації наслідків аварії. Як пізніше повідомили в ГУ НПУ Дніпропетровської області, аварія сталася о 04:10.

"Вживаються заходи щодо ліквідації наслідків аварії. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 276 (Порушення правил безпечного руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) УКУ", – йдеться в інформації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі вантажний потяг зійшов із рейок, врізався в бетонну огорожу й загорівся.