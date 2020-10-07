У Криму спалахнув військовий санаторій: 300 осіб самоевакуювалися. Фото і відео

В анексованому Криму вранці 7 жовтня трапилася пожежа у військовому санаторії "Ялта", що розташований на Севастопольській вулиці в Ялті. Про постраждалих інформації немає, 300 осіб змогли самостійно евакуюватися з будівлі.

За даними пресслужби МНС на півострові, площа займання становила 1200 квадратних метрів. Очевидці зняли величезний стовп диму, який було видно з різних кінців міста (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

За інформацією рятувальників, у корпусі санаторію спалахувала обшивка між восьмим поверхом і покрівлею.

У Ялті трапилася велика пожежа в санаторії Telegram-канал Daily Storm

Пожежі в Ялті було присвоєно другий номер складності. До гасіння залучили 43 людини і задіяли 13 одиниць техніки.

Санаторій "Ялта" знаходиться під відомством так званого міністерства оборони в Криму Telegram-канал Daily Storm

До дев'ятої ранку рятувальники уточнили, що пожежу в санаторії "Ялта" в Криму локалізовано на площі 1200 квадратів.

Про постраждалих унаслідок пожежі не повідомлялося Telegram-канал Daily Storm

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 серпня в севастопольському селищі Кача в анексованому Росією Криму трапився вибух і пожежа в житловому будинку. Унаслідок події загинула одна людина.