У Криму спалахнув військовий санаторій: 300 осіб самоевакуювалися. Фото і відео

Марина Ліснічук Розслідування 09:16, 7.10.2020 Оновлено: 09:32, 7.10.2020

В анексованому Криму вранці 7 жовтня трапилася пожежа у військовому санаторії "Ялта", що розташований на Севастопольській вулиці в Ялті. Про постраждалих інформації немає, 300 осіб змогли самостійно евакуюватися з будівлі.

За даними пресслужби МНС на півострові, площа займання становила 1200 квадратних метрів. Очевидці зняли величезний стовп диму, який було видно з різних кінців міста (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

За інформацією рятувальників, у корпусі санаторію спалахувала обшивка між восьмим поверхом і покрівлею.

У Ялті трапилася велика пожежа в санаторії
Telegram-канал Daily Storm

Пожежі в Ялті було присвоєно другий номер складності. До гасіння залучили 43 людини і задіяли 13 одиниць техніки.

Санаторій "Ялта" знаходиться під відомством так званого міністерства оборони в Криму
Telegram-канал Daily Storm

До дев'ятої ранку рятувальники уточнили, що пожежу в санаторії "Ялта" в Криму локалізовано на площі 1200 квадратів.

Про постраждалих унаслідок пожежі не повідомлялося
Telegram-канал Daily Storm

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 серпня в севастопольському селищі Кача в анексованому Росією Криму трапився вибух і пожежа в житловому будинку. Унаслідок події загинула одна людина.

Коментувати
Розслідування

Дивіться також

Зеленський про "дачу Ющенка": це для мене просто готель

Зеленському довіряють більше третини українців – опитування

Росія привела війська на Донбасі у повну бойову готовність – розвідка Міноборони

Учителька розповіла про нездійсненну мрію курсанта з Ан-26, батько якого загинув на Донбасі

У Громадській раді при Міноборони знайшли сепаратиста із "Миротворця"