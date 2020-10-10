У Криму пересох найвищий водоспад України

В анексованому Росією Криму пересох найбільший водоспад на півострові – Учан-Су.

Він є найвищим в Україні. Висохлі скелі водоспаду показав Telegram-канал "Подъем" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Водоспад Учан-Су, розташований на однойменній річці, – один із найвищих в Європі.

Він знаходиться на висоті 390 метрів над рівнем моря на південному схилі гори Ай-Петрі в шести кілометрах на північ від окупованої Ялти. Висота Учан-Су – 98,5 метрів.

"Одна з визначних пам'яток Криму сьогодні перетворилася в кам'янисту суху скелю", – повідомили очевидці.

Джерело ролика – Telegram-канал "Подъем":

Зазначимо, в серпні в Криму пересохли кілька основних річок, серед яких ті, які живили деякі водосховища окупованого півострова.

Так, 3 серпня пересохла річка Альма, а 13 серпня вище Чорноріченського водосховища – річка Чорна. 18 серпня пересох Бельбек – недалеко від гирла, в районі села Фруктового.

29 серпня – вперше за історію гідрометеорологічних спостережень – пересохла одна з приток Біюк-Карасу, річка Тонас.

Як повідомляв OBOZREVATEL, водосховища Сімферополя в анексованому Криму заповнені всього на 10-12%. Запасів місту вистачить на 2 – 3 місяці за умови дотримання графіка подачі води, заявив так званий глава російського уряду Криму Юрій Гоцанюк.