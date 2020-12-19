У Криму хочуть забрати залишки води для військових. З'явився доказ

Окупаційна так звана влада Криму знайшла нове джерело води на півострові і в найкоротші терміни збирається побудувати там новий водозабір. Зокрема, на річці Бельбек у Севастополі.

Кримчани, які не підтримують окупантів, вважають, що такий поспіх у спорудженні цього об'єкта може призвести до інших проблем із водопостачанням для них. Кадри з будівництва 19 грудня було опубліковано місцевими жителями в YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначимо, що будівництво водозабірних споруд проходить на частині річки між севастопольськими селами Дальнє і Верхньосадове. На об'єкті працюють будівельні підрозділи Міністерства оборони Російської Федерації.

Будівництво нового водозабору в Криму Скриншот із відео

На кадрах видно, що там уже провели виїмку землі під котлован майбутнього водозабору. Очевидно, вже встановлені і труби.

Водночас блогер RoksolanaToday&Крим у Twitter зазначив, що будівництвом нового водозабору окупанти просто хочуть "відібрати воду для іхтамнєтів".

Будівництво водозабору на річці Бельбек у Криму Скриншот із відео

"МО РФ (Міністерство оборони Російської Федерації. – Ред.) готується відбирати воду у кримчан всієї Бельбекської долини і поїти своїх іхтамнєтів. Подивіться", – йдеться в пості з прикріпленим відео.

Пропагандистські ресурси повідомляють, нібито будівництво водозабору на річці Бельбек у Севастополі вже завершено наполовину.

Кадри з будівництва водозабору в Криму Скриншот із відео

Скриншот повідомлення Twitter RoksolanaToday&Крим

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