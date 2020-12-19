У Криму хочуть забрати залишки води для військових. З'явився доказ
Окупаційна так звана влада Криму знайшла нове джерело води на півострові і в найкоротші терміни збирається побудувати там новий водозабір. Зокрема, на річці Бельбек у Севастополі.
Кримчани, які не підтримують окупантів, вважають, що такий поспіх у спорудженні цього об'єкта може призвести до інших проблем із водопостачанням для них. Кадри з будівництва 19 грудня було опубліковано місцевими жителями в YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Зазначимо, що будівництво водозабірних споруд проходить на частині річки між севастопольськими селами Дальнє і Верхньосадове. На об'єкті працюють будівельні підрозділи Міністерства оборони Російської Федерації.
На кадрах видно, що там уже провели виїмку землі під котлован майбутнього водозабору. Очевидно, вже встановлені і труби.
Водночас блогер RoksolanaToday&Крим у Twitter зазначив, що будівництвом нового водозабору окупанти просто хочуть "відібрати воду для іхтамнєтів".
"МО РФ (Міністерство оборони Російської Федерації. – Ред.) готується відбирати воду у кримчан всієї Бельбекської долини і поїти своїх іхтамнєтів. Подивіться", – йдеться в пості з прикріпленим відео.
Пропагандистські ресурси повідомляють, нібито будівництво водозабору на річці Бельбек у Севастополі вже завершено наполовину.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
окупанти в Криму взялися за освоєння перекачування води з Тайганського і Білогірського водосховищ для Сімферополя.
Водночас на окупованому Росією півострові сильно обміліла річка Кокозка в селі Аромат Бахчисарайського району.