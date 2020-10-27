У Києві втретє затримали чоловіка за замовне вбивство: раніше суд його відпускав

У Києві правоохоронці встановили місцеперебування і затримали підозрюваного, котрий перебував у розшуку за замовне вбивство ексчоловіка сестри.

Відомо, що це вже третє затримання зловмисника після того, як суд фактично двічі відпускав його. Про це повідомляє у Telegram Департамент карного розшуку Нацполіції.

Зазначається, що 2014 року чоловік із мотиву помсти "замовив" вбивство колишнього чоловіка своєї рідної сестри. Крім цього, він орендував автомобіль, на якому супроводжував виконавця до місця вчинення злочину, придбав йому зброю і підробив паспорт.

Фото зловмисника Telegram-канал Департаменту карного розшуку НПУ

За даними Департаменту, правоохоронці двічі затримували зловмисника, однак щоразу суд обирав йому міру запобіжного заходу, не пов’язану з триманням під вартою.

Ніні підозрювано передано до Оболонського УП ГУНП у м. Києві – ініціатору розшуку. І тепер втретє суд має обрати йому міру запобіжного заходу.

Повідомлення правоохоронців Telegram-канал Департаменту карного розшуку НПУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, київські оперативники менш ніж за добу розшукали чоловіка, якого обґрунтовано підозрюють у вбивстві знайомої на вулиці Закревського у Деснянському районі столиці.