У Києві помер військовий, поранений на Донбасі

У Київському військовому госпіталі 11 жовтня помер 26-річний військовий із Хмельницької області Олександр Фарина, якого поранили в квітні в зоні бойових дій.

Про це повідомило "Суспільне" з посиланням на координаторку центру допомоги учасникам АТО в Хмельницькій області Наталю Дзекар. Військовий у госпіталі переніс понад 20 операцій.

За словами Дзекар, Фарина служив у 8 полку спецназу, згодом перейшов на контрактну службу в 128 окрему гірсько-штурмову бригаду.

Поховають Фарину в селі Кадиївка Ярмолинецького району, про час і дату буде повідомлено пізніше.

Олександр Фарина Апостроф

Як писав OBOZREVATEL, у військовому шпиталі 24 вересня помер 38-річний морський піхотинець ВСУ Костянтин Оверко. Він отримав важке снайперське поранення ще 20 червня.