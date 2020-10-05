У Києві намагалися продати посади помічників нардепів від "Слуги народу" за $18 тисяч

У Києві співробітники Служби безпеки України затримали шахраїв, які за гроші пропонували нібито працевлаштування помічниками народних депутатів "Слуги народу".

Про це 5 жовтня повідомили в пресцентрі СБУ. Затримано двох людей за фактом шахрайства (ч.3 ст.190 КК України).

За даними слідства, представляючись довіреними особами народного депутата України, вони пропонували громадянину за $18 тисяч нібито працевлаштувати його на посаду помічника-консультанта народного депутата України.

Правоохоронці задокументували кілька фактів отримання частин обумовленої суми коштів.

Під час передачі чергового "траншу" – $3 тисячі – чоловіків затримали в порядку ст.208 КПК України.

У спецслужбі уточнили, що зараз проводять першочергові слідчі дії, вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру і обрання запобіжного заходу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Харкові силовики СБУ затримали двох чоловіків, які, прикриваючись "дружбою з президентом Зеленським", за 1 мільйон доларів намагалися продати посаду губернатора області.