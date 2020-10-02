У кабіні пілотів Ан-26 були не зовсім ті люди, які мали там бути, – Забродський

На борту літака Ан-26, з яким трапилася авіакатастрофа під Чугуєвом, мала бути менша кількість курсантів.

Про це заявив народний депутат України від "Європейської солідарності" генерал-лейтенант Михайло Забродський в ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" 2 жовтня. Трансляція ефіру велася в YouTube (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

За його словами, говорити про те, що стало причиною катастрофи літака, можна буде лише після того, як усі записи самописців буде розшифровано й проаналізовано, а події змодельовано.

"Але вже зараз є дуже багато питань до організації польотів, саме цих навчально-тренувальних польотів, один з яких того дня здійснював цей літак. Починаючи з того, що на борту перебувала дещо більша кількість людей, ніж мала там перебувати. І в кабіні пілотів були не зовсім ті люди, які мали там бути", – сказав Забродський.

Він не став далі розвивати цю тему, пославшись на таємницю слідства. Однак пояснив, чому на борту мало бути менше курсантів.

"На шість курсантів має бути один штурман-інструктор. За інформацією, яка зараз є, на борту таких штурманів-інструкторів було двоє. Два рази по шість це 12. А літала група в 20 осіб", – сказав нардеп.

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