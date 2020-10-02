У кабіні пілотів Ан-26 були не зовсім ті люди, які мали там бути, – Забродський
На борту літака Ан-26, з яким трапилася авіакатастрофа під Чугуєвом, мала бути менша кількість курсантів.
Про це заявив народний депутат України від "Європейської солідарності" генерал-лейтенант Михайло Забродський в ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" 2 жовтня. Трансляція ефіру велася в YouTube (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).
За його словами, говорити про те, що стало причиною катастрофи літака, можна буде лише після того, як усі записи самописців буде розшифровано й проаналізовано, а події змодельовано.
"Але вже зараз є дуже багато питань до організації польотів, саме цих навчально-тренувальних польотів, один з яких того дня здійснював цей літак. Починаючи з того, що на борту перебувала дещо більша кількість людей, ніж мала там перебувати. І в кабіні пілотів були не зовсім ті люди, які мали там бути", – сказав Забродський.
Він не став далі розвивати цю тему, пославшись на таємницю слідства. Однак пояснив, чому на борту мало бути менше курсантів.
"На шість курсантів має бути один штурман-інструктор. За інформацією, яка зараз є, на борту таких штурманів-інструкторів було двоє. Два рази по шість це 12. А літала група в 20 осіб", – сказав нардеп.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Авіакатастрофа з літаком ЗСУ Ан-26 трапилася о 20:45 у п'ятницю, 25 вересня. Літак розбився, коли заходив на посадку.
Унаслідок цього 25 осіб загинули на місці, один курсант помер у лікарні, ще один вижив.
Харківський університет Повітряних сил імені Кожедуба опублікував детальний список загиблих в авіакатастрофі.
Зі свого боку, працівники Служби безпеки України провели щохвилинний розбір аварії літака.
З'ясувалося, що в лівого двигуна Ан-26 було перевищено термін служби.
Журналіст Юрій Бутусов у Facebook розповів детальну хронологію польоту Ан-26 і підготовки до нього.
Пізніше з'явилося відео останніх секунд трагічно обірваного польоту Ан-26.
У мережі з'явилося відео перших хвилин із карети швидкої допомоги, яка приїхала на місце падіння військового літака в Чугуєві.
Також місце аварії Ан-26 показали з висоти пташиного польоту.
На місці катастрофи літака спорудили імпровізований меморіал.
Президент України Володимир Зеленський провів нараду за участю представників Кабінету Міністрів і правоохоронних органів щодо авіакатастрофи літака Ан-26. Він порушив питання виплат сім'ям загиблих унаслідок катастрофи літака Ан-26 під Чугуєвом.