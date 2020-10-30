У Хмельницькому СБУ викрила фейкову міськраду

У Хмельницькому Служба безпеки України викрила фейкову міську раду для розхитування суспільно-політичної ситуації в регіоні.

За попередньою версією слідства, учасники групи, до складу якої входило понад 10 осіб, провели збори, де створили так званий "орган місцевого самоврядування Республіки Україна "Хмельницька міська рада", повідомили в пресслужбі СБУ.

Вони вибрали "голову" та "депутатів" і проголосили ліквідацію чинної Хмельницької міської ради.

"Для імітації легітимності зловмисники також розробили і підписали установчі документи фейкової організації", – йдеться в повідомленні.

Було встановлено, що організатор групи на своїй сторінці в соцмережі поширював інформацію із закликами приєднатися до "новоствореної міської ради" для здійснення "реального" місцевого самоврядування.

"Під час низки обшуків у приміщеннях фігурантів і за місцем проведення фейкових установчих зборів правоохоронці виявили документи, які підтверджують протиправну діяльність", – уточнили правоохоронці.

У рамках розпочатого слідчими СБУ кримінального провадження за ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.

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