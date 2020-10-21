У Харкові затримали антимайданівця "Топаза" і відпустили з новою підозрою

У харківському метро 20 жовтня затримали антимайданівця Гната Кромського на прізвисько "Топаз", звільненого з-під варти за законом Савченко у 2018 році після вироку за масові заворушення.

Як з'ясувалося, він є фігурантом нової справи – правоохоронці вручили йому підозру й незабаром відпустили. Про це скандальний сепаратист сам написав на своїй сторінці у Facebook.

"Затримали на ст. м. "Барабашово". Вже відпустили. Сказали, що підозрююся в скоєнні особливо тяжких злочинів у місті Селидове Донецької області", – зазначив він.

У відділі комунікації ГУНП України в Харківській області повідомили, що виявили розшукуваного 20 жовтня приблизно о 19:30 на одній із станцій метро співробітники відділу поліції в метрополітені.

"Під час перевірки 34-річного чоловіка за інформаційною базою Національної поліції встановлено, що він розшукується Селидівським відділенням поліції Донецької області з 17 жовтня 2020 року за скоєння низки злочинів. Ініціатору розшуку сповіщено про встановлення місця перебування цієї особи. Проводиться перевірка", – цитує повідомлення правоохоронців "Depo.Харків".

Зауважимо, що інформація про Кромського міститься в розшуковій базі Міністерства внутрішніх справ. Там вказано, що його розшукують за фактами ч. 4 ст. 187 (розбій), ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ч .3 ст. 262 (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем), ч. 1 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкціями статей передбачено максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Кромський у базі МВС МВС України

Датою зникнення "Топаза" на сайті МВС зазначено 15 жовтня 2020-го. Проте запобіжний захід ще не обирався. Сам Кромський у коментарях до свого посту про затримання на станції "Барабашово" заявив, що згодом розповість про деталі.

Скриншот зі сторінки "Топаза" в соцмережі Facebook Ignat Vladimirovich Kromskoi

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