У Харкові з ножем напали на "Зе Команду"

У центрі Харкова група невідомих напала з ножем на представників партії "Зе Команда".

Про це повідомив в Facebook голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер. Інцидент стався 11 жовтня ввечері (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

"Тільки що група малолітніх молодиків влаштувала провокацію в центрі Харкова. З ножем в руках хулігани напали на агітаторів Зе! Команди", – написав Кучер.

Він розцінив скандування хуліганами підтримки діючого мера Геннадія Кернеса як спробу спровокувати конфлікт.

Кучер зазначив, що матеріали вже передані правоохоронним органам, а винні "будуть знайдені і жорстко покарані по закону".

"Звертаюся до всіх учасників виборчих перегонів. Харків – територія миру і порядку. Вибори закінчаться і нам всім тут далі жити. Таємне рано чи пізно стане явним і покарання буде максимально жорстким. Давайте поважати один одного і не робити дурниць", – резюмував глава ХОДА .

У Харкові напали на представників "Зе Команди" Facebook Олексія Кучера

Як повідомляв OBOZREVATEL, в місті Дергачі Харківської області розгромили два намети політичної сили "Партія Шарія". У конфлікті нібито брали участь члени "Правого сектора", "Дергачівської альтернативи" і депутати від партії "Самопоміч".