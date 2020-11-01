У Харкові вбили чоловіка, якого називають охоронцем нардепа Шенцева: чим відомий політик

Дмитро Шенцев, нібито охоронця якого вбили в ніч на 1 листопада в харківському ресторані, обирався народним депутатом із 5-го до 9-го скликання.

Як йдеться у біографії на офіційному сайті Шенцева, в 2006 і 2007 роках він був обраний нардепом від Партії регіонів.

У квітні 2010 року призначений заступником лідера Партії регіонів з організації роботи в регіонах (тоді головою партії став Микола Азаров, а президент України Віктор Янукович отримав посаду почесного голови ПР).

Із грудня 2012 року Шенцев – народний депутат України VII скликання, пройшов висуванцем Партії регіонів по одномандатному округу №176 у Харківській області.

У лютому 2013 року отримав російську медаль Пушкіна "за великий внесок у збереження і популяризацію російської мови і культури за кордоном".

16 січня 2014 року голосував за "диктаторські закони", які істотно обмежували права громадян і свободу слова.

26 жовтня 2014 року Шенцев обраний народним депутатом VIII скликання по округу №176. У парламенті увійшов до фракції "Опозиційний блок".

18 січня 2018 року був одним із 36 депутатів, які голосували проти закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької і Луганської областей.

На дострокових парламентських виборах 2019 року пройшов як кандидат від "Опозиційного блоку" за тим же 176 округом.

За даними порталу Dosye.info, у кримінальному світі Шенцев відомий як "Дімон". У кінці 80-х років був близький до Новодомовської ОЗГ Харкова "Спезики", хоча активної участі у злочинній діяльності не брав.

"Завдяки Євгену Кушнарьову Шенцев став одним із найбільших землевласників Харківської області", – відзначає видання.

Саме від рук помічника Шенцева – Дмитра Завального – Кушнарьов загинув у 2007 році на полюванні в Ізюмському районі Харківської області.

Нагадаємо, в 2006 році Шенцев у Харківський облдержадміністрації напав на журналіста, фотокореспондента агентств Associated Press, ТАСС і Photolenta Андрія Авдошина.

У 2010 році Шенцев як співголова "Антифашистського форуму України" закликав Євросоюз оголосити лідера ВО "Свобода" Олега Тягнибока персоною нон-грата.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 1 листопада в харківському ресторані сталося вбивство нібито охоронця Дмитра Шенцева Руслана Смирнова. Він зайшов до закладу і почав стріляти, відвідувачі забили стрілка пляшками на смерть.

Сам Шенцев спростував у Facebook, що вбитий був його охоронцем. "Мені щиро шкода, що обірвалося життя, але особа вбитого мені невідома. Він ніколи у мене не працював. Крапка", – наголосив він.