У Харкові вбили чоловіка, якого називають охоронцем нардепа Шенцева: чим відомий політик
У 2013 році Шенцев отримав російську медаль Пушкіна "за великий внесок у збереження і популяризацію російської мови"
16 січня 2014 року він голосував за "диктаторські закони"
18 січня 2018 року був одним із 36 нардепів, які голосували проти закону про визнання українського суверенітету над окупованим Донбасом
Дмитро Шенцев, нібито охоронця якого вбили в ніч на 1 листопада в харківському ресторані, обирався народним депутатом із 5-го до 9-го скликання.
Як йдеться у біографії на офіційному сайті Шенцева, в 2006 і 2007 роках він був обраний нардепом від Партії регіонів.
У квітні 2010 року призначений заступником лідера Партії регіонів з організації роботи в регіонах (тоді головою партії став Микола Азаров, а президент України Віктор Янукович отримав посаду почесного голови ПР).
Із грудня 2012 року Шенцев – народний депутат України VII скликання, пройшов висуванцем Партії регіонів по одномандатному округу №176 у Харківській області.
У лютому 2013 року отримав російську медаль Пушкіна "за великий внесок у збереження і популяризацію російської мови і культури за кордоном".
16 січня 2014 року голосував за "диктаторські закони", які істотно обмежували права громадян і свободу слова.
26 жовтня 2014 року Шенцев обраний народним депутатом VIII скликання по округу №176. У парламенті увійшов до фракції "Опозиційний блок".
18 січня 2018 року був одним із 36 депутатів, які голосували проти закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької і Луганської областей.
На дострокових парламентських виборах 2019 року пройшов як кандидат від "Опозиційного блоку" за тим же 176 округом.
За даними порталу Dosye.info, у кримінальному світі Шенцев відомий як "Дімон". У кінці 80-х років був близький до Новодомовської ОЗГ Харкова "Спезики", хоча активної участі у злочинній діяльності не брав.
"Завдяки Євгену Кушнарьову Шенцев став одним із найбільших землевласників Харківської області", – відзначає видання.
Саме від рук помічника Шенцева – Дмитра Завального – Кушнарьов загинув у 2007 році на полюванні в Ізюмському районі Харківської області.
Нагадаємо, в 2006 році Шенцев у Харківський облдержадміністрації напав на журналіста, фотокореспондента агентств Associated Press, ТАСС і Photolenta Андрія Авдошина.
У 2010 році Шенцев як співголова "Антифашистського форуму України" закликав Євросоюз оголосити лідера ВО "Свобода" Олега Тягнибока персоною нон-грата.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 1 листопада в харківському ресторані сталося вбивство нібито охоронця Дмитра Шенцева Руслана Смирнова. Він зайшов до закладу і почав стріляти, відвідувачі забили стрілка пляшками на смерть.
Сам Шенцев спростував у Facebook, що вбитий був його охоронцем. "Мені щиро шкода, що обірвалося життя, але особа вбитого мені невідома. Він ніколи у мене не працював. Крапка", – наголосив він.