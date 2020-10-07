У Харкові спалахнула масштабна пожежа: жителів евакуюють. Відео

Борис Бондар Розслідування 15:22, 7.10.2020 Оновлено: 16:02, 7.10.2020

У Харкові в мікрорайоні Жихар спалахнула сильна пожежа, дим від якої видно з різних частин міста.

Користувачі в соцмережах і Telegram-канали опублікували відповідні фото й відео.

Telegram-канал Труха повідомив, що горять очерет і найближчі будинки. Місцевих жителів евакуюють.

За словами речника ГУ ДСНС у Харківській області Ігоря Лупандіна, загорівся очерет і сухостій. Вогонь перекинувся на сараї та нежитлові приміщення.

За попередніми даними, є загроза двом житловим будинкам.

На місці працює десять відділень рятувальників.

Пожежа в Жихарі.
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Мікрорайон Жихар у південній частині Харкова.
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Горять очерети і прилеглі будинки.
Telegram-канал Труха

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харківській і Луганській областях 2 вересня спалахнули лісові пожежі, в результаті яких згоріли кілька будинків.

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