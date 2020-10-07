У Харкові спалахнула масштабна пожежа: жителів евакуюють. Відео
У Харкові в мікрорайоні Жихар спалахнула сильна пожежа, дим від якої видно з різних частин міста.
Користувачі в соцмережах і Telegram-канали опублікували відповідні фото й відео.
Telegram-канал Труха повідомив, що горять очерет і найближчі будинки. Місцевих жителів евакуюють.
За словами речника ГУ ДСНС у Харківській області Ігоря Лупандіна, загорівся очерет і сухостій. Вогонь перекинувся на сараї та нежитлові приміщення.
За попередніми даними, є загроза двом житловим будинкам.
На місці працює десять відділень рятувальників.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харківській і Луганській областях 2 вересня спалахнули лісові пожежі, в результаті яких згоріли кілька будинків.