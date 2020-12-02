У Харкові школяр влаштував небезпечне "фаєр-шоу" в класі. Відео

У харківській школі №127 учень влаштував "фаєр-шоу" в класі – набрав у рот невідому займисту речовину і за допомогою запальнички "виплюнув" вогняну хмару.

Відповідне відео було опубліковано на місцевому Telegram-каналі "Х**вый Харьков". Ролик був знятий однокласниками "жартівника" (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця).

Портал Newsroom пише, що в результаті інциденту, попередньо, ніхто не постраждав. Героєм ролика виявився учень восьмого класу.

На відео чутно, що на фоні хтось говорить. Ймовірно, це сталося на перерві. Після того, як підліток скоїв витівку, інші діти засміялися й запис перервався.

Директорка департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко підтвердила інформацію про те, що трапилося.

За її словами, 2 грудня в школі працювали співробітники ювенальної превенції і представники районного управління освіти. Результати перевірки ще не відомі.

Джерело відео: Telegram-канал "Х**вый Харьков":

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12-річний хлопчик, якого в Бердянську Запорізької області підпалили його однолітки заради розваги та "крутого" відео, отримав 30% опіків тіла, зокрема й геніталій.

Хлопчик розповів, що товариші змусили його вибирати між вогнем або ударами по голові.